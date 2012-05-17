〔专栏节选〕旧日本殒落,新日本崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

四月下旬结束日本行，回到台湾正好碰上一连串证所税风波，来不及谈日本参访的心得。最近全世界的上市公司相继公布去年及今年第一季的财报，台湾与日本却是两样情，顺道利用这个机会来探讨一下。

台湾的上市公司近两季交出的成绩单都相当难看。去年第四季，全体上市公司有五○九家赚钱，二六○家亏损，赔钱的家数创了历史最高纪录。今年首季仍然有一八七家赔钱，五六一家赚钱，对照二○一○年首季六二四家赚钱，九十三家赔钱，二○一一年首季六三六家赚钱，一○四家赔钱，可说是逊色甚多。

若看每股税后纯益（ＥＰＳ），去年第四季全体上市公司平均ＥＰＳ只有○．一八元，为史上最难看。今年首季ＥＰＳ也只有○．三元，比起二○一○年第三季的○．七八元，第二季的○．六九元都相去甚远。上柜公司表现更难看，平均首季ＥＰＳ只有○．○六元，而去年第四季ＥＰＳ竟然是负○．○一元。这是台湾产业的失落，也是台湾资本市场的警讯。在资本市场基本面栽了大跟头的情况下，政府又祭出了证所税，股市当然雪上加霜。

**历经大地震,逾半非金融业上市公司仍赚钱**

此时对照日本公布财报的企业，根据《日经新闻》的报导，日本非金融业上市公司有半数以上都在上个会计年度（二○一一年四月到二○一二年三月）达到税前获利成长，去年获利成长的企业超过八百家，占整体上市公司五二％。日本企业经历去年三一一大地震及泰国水灾两大灾难冲击，居然获利能传捷报，主要关键是高度竞争力产品能在全球攻城掠地。

最具代表性的是工具机大厂FANUC，因为工业机器人订单大增，且全球市占率扩增到二○％，使公司获利创下新高，股价也写下一五六三○日圆的新高。还有日本小松制作所，因生产的矿业机器设备热卖，全球市占率达四成，也让小松在中国需求减缓的情况下，获利依然保持耀眼。近半年来，小松的股价从一四四九日圆涨到二五一二日圆。

总结日本获利创新高的家数达一五三家，这是一九九○年日本泡沫经济以来表现最好的年分。不过，尽管出类拔萃的日本企业不少，但是日本也有很多大企业出现惨不忍睹的亏损。像Sony（索尼）最后结算亏损四五六六．六亿日圆（约五十七亿美元），创下史上最大亏损纪录；Sharp也亏三千八百亿日圆；最严重的是Panasonic在会计年度第四季（一至三月）大亏四三八○亿日圆，全年亏损七七二二亿日圆，创下史上最难堪纪录。另外游戏机天王任天堂，也出现亏损四三二亿日圆的难得一见纪录。

日本企业去年经历了大地震、海啸、核灾，连在泰国设厂的日本企业，都在泰国水患中遭到重伤害。不过，刚刚结束的会计年度，日本企业普遍交出一张好成绩单，反而是有很多赫赫有名的企业却出现历史上罕见的亏损纪录。不觉让我想起四月二十七日，我与东元集团会长黄茂雄、日圆先生榊原英资，还有日本东京证交所董事长齐藤，在东芝招待所共进晚餐的场景。

当晚，榊原先生谈到全球经济仍走向衰败，他认为，美国即使有ＱＥ３（第三波量化宽松货币政策），对全世界助力不大，欧洲的危机就快来了，欧洲根本无药可解。他也谈到日圆还会再升，全世界五大经济体都有困难，他特别强调，货币荣景即将谢幕，全球苦日子真的来了。

另一位我要特别提的是齐藤先生。他提到日本很多大企业，因为行动力缓慢、思考细密，但却在这次经济大变化中捉襟见肘，亏损日益加大；反而是一些独裁型的领导者，反应快、行动力强，都把公司带往好的境界，股价表现也特别理想。

这席话让我想到，敦美投资董事长陈一平经常提及的新日本与旧日本的分野。像Sony、Panasonic、Sharp、ＮＥＣ等著名的日本企业，过去不但在亚洲独领风骚，在全球企业版图也举足轻重。但是这几年，我们看着韩国三星崛起，也看到苹果称霸世界，这些昔日不可一世的日本企业，却纷纷中箭落马。

**Sony与三星合资,却反而让对方追过**

最具代表性的是Sony。一九九○年代，三星还看不出雏形的时候，Sony已在美国时代广场树立了巨型广告看板，但Sony今安在？Sony在去年底已预告，该会计年度将亏损五千二百亿日圆。五月十日公布年报，Sony亏损四五六六．六亿日圆，是Sony连续第四年的亏损，比起公司自行预告亏损的五千二百亿日圆稍好。不过Sony第四季的亏损达二五五二．一亿日圆，优于去年同期的三八八八亿日圆大亏损。

四月Sony已宣布裁员一万人，新的ＣＥＯ平井一夫也宣布将斥资十亿美元，全力拓展PlayStation和线上游戏部门，并且扩大进军新兴市场，且加码投资医疗设备及生命科技的新产业。Sony将利用既有的图像技术，改善内视镜等医疗仪器，同时将自行开发电动车。

平井一夫动作虽大，但市场策略分析师并不看好，他们认为Sony的改革，有目标但少了进取精神，这些计画仍然无法让Sony重返领导地位。Sony的亏损主要来自电视部门的巨额亏损，Sharp、Panasonic的大亏损也都与电视有关，而日本这些消费性电子产品，最大劲敌都是韩国的三星与ＬＧ。

三星今年液晶电视的出货超过四千万台，Sony则不到二千万台，连三星一半都不到。过去日本的产品以货优价昂着称，如今韩国的液晶电视品质可以追上Sony，但是价格却差一大截，Sony等日本大厂也就跟着节节败退了。

最近Sony想推ＯＬＥＤ电视，必须向三星采购新一代的ＯＬＥＤ面板。Sony与三星去年十二月，才结束双方合作七年的ＬＥＤ合资事业。另外，Sony与三星合资设立Ｓ—ＬＣＤ面板厂，双方各享一半产能，Sony负担一半的投资风险，却把三星送上全球最大ＬＣＤ电视的宝座，Sony的ＬＣＤ电视反而一蹶不振。

这回三星要推五十五寸的ＯＬＥＤ电视，售价高达一万美元，是目前ＬＣＤ电视的十倍，Sony也想跨进来，却要向三星采购。Sony原是ＯＬＥＤ技术的开路先锋，○七年就推出第一台ＯＬＥＤ电视，但遇到金融海啸，只得放弃生产一台二千美元的ＯＬＥＤ电视，如今只能回头向三星采购ＯＬＥＤ面板。去年Sony向三星买了五十三亿美元的零组件，包括ＯＬＥＤ面板与行动ＤＲＡＭ、快闪记忆体Nand Flash。从这层关系已可看出Sony与三星的主客开始易位。

**任天堂也遭智慧型手机威胁,恐步Sony后尘**

Sony业绩节节败退，股价也欲振乏力。二○○○年的巅峰时期，股价曾经涨到一六九一○日圆，○七年金融海啸前，还有七一九○日圆，最近业绩公告，跌到一一○○日圆，创了历史最低价。

智慧型手机方面，Sony斥资十五亿美元向易利信买下手机事业，但目前三星与苹果已独揽智慧型手机市场。平井一夫一再强调智慧型手机将成为Sony的核心装置，扬言未来三年让营收成长三倍到一．八兆日圆，但是看到诺基亚、ＲＩＭ的处境，Sony前景恐不乐观。