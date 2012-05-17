〔专栏节选〕乾净产业的钱景--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

从左营回台北的途中，我在高铁上看着窗外快速移动的景色，不由得暗自称赞。这趟南下，有两方面让我感到特别惊艳。

首先，台湾各地肥沃的土壤，加上恰到好处的潮湿气候与阳光，让全台土地的「地力」，成为亚洲，甚至全球最富饶的国家之一。其次，台湾大幅改善环境品质，河川不再被倾倒有毒废弃物，逐渐蜕变成一条条乾净河流，点缀在绿油油的田陌之间。

近年来，台湾最不为人知的一项成就，就是环境品质大幅改善。最近我迷上骑单车，喜欢骑着铁马台湾走透透，尽管多数时候都在北部，但大台北地区很多河川品质的改善，也颇让我惊讶。

原本被工业或民生排放有毒废弃物污染的河流，如今摇身一变成清溪，不仅鱼儿悠游其中，还有丰富的水中生物。这些小溪流再流入大川，也使得这些大河重获新生。

十五年前基隆河仍弥漫着恶臭，当时我每每开车经过新生高架桥，都得赶忙摇上车窗；我在基隆河上唯一一次看到的鱼，是翻了白肚的死鱼在河中载浮载沉。如今，基隆河不仅可以看到船只航行其上，鱼群复育也有不错的成绩。

这份成就得来不易。家家户户都接上了污水下水道系统，家户废水不再直接排放到河流里；工业废弃物也因许多小工厂迁移到中国，减少排放污染。而专攻污染土地再生的新兴产业，对环境的改善也有不小贡献。这些公司回收、净化受污染的工业区土壤，让土地获得重生的机会。

土壤若受到污染，连带也会污染到水源，进而影响到食物链的各个环节。乾净的河川与环境，除了所产生的生活美学价值难以计算，其经济价值也与日俱增。

一九五○年代，农业产值占台湾经济达三分之一，如今已降至仅二％的水准。这段期间，政府以租税优惠鼓励工业部门快速发展，当时人们甚至没有环境保护的观念。

现在，观光产业正快速成长，中国开放成为农产品的新出口市场，台湾绿色岛屿的美誉，很快可以转化为更多的观光客，增加新鲜农产品的需求，并带动价格上扬。未来几年，台湾在环保上的投资，都将会转化成实质的报酬。

台湾在改善环境品质的成功，也有机会将相关技术出口至中国。中国与早期台湾一样，势必要为快速工业化付出环境代价，受污染的工业用地得开始进行净化和复育工程。那些在台湾改善环境有成的企业，可望在中国复制成功的经验；因为他们除了具备专业技术，也深谙中国官僚体系的「眉角」。

此外，中国中型制造业多掌控在台商手中，这些台湾的环境再生公司可与他们直接交易合作，不必应付朝令夕改，或贪腐无度的官僚系统。

现在我们谈的环境议题，不再是一个饱受工业化摧残的受害者，而是一个前景光明的「乾净产业」。(完)

--整理 董永年

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.