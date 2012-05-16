〔台湾货币市场〕外资汇出使外商银资金骤减,银行微调存单令短率维稳(更新版)

(更新数据)

* 外资汇出

* 外商银资金少

* 存单到期多可调节

记者 高洁如

路透台北5月16日电---台湾银行间短率高位周三大致平稳.虽然外商银可供给市场的余钱骤减,但是由于今日存单到期金额高达四千余亿,银行间自行调节之下,短率大致维稳.

外商银行人士指出,外资汇出是这波外商银行资金普遍趋少的主因.此外央行这两日对外商银行特别"仁慈",对外商银的短天期存单的发行较多,且少数外商银行表示因5月逢缴税季节高峰,不敢循以往惯例开太大的负数而提早回补,这些原因都使得一向供给市场余钱的外商银不若以往阔绰.

"以往我期初都是一直开负数,不过这旬我就不敢这样了,有提早补积数."一外商银行人士称.

台币兑美元TWD=TP收贬1.21角报29.635,创下三个半月以来的低位,资金续流入美元资产避险.

本周一开始,台湾央行维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.512%,同于上日;区间在0.388-0.70%,亦与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.750%,同上日.

**短票利率也持平**

短票方面,票券商表示,由于今日市场的票量微小,缺口也不大,因此利率和上日大致相同.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行3,935亿台币存单,相较存单到期金额4,384亿,存单发行余额减少449亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期2,691.5亿,周五为2,687亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负19亿台币;累计超额准备为负1,500亿台币,加计前期1%的超额准备为负728亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率大致持稳,投信遭客户赎回,寿险资金供给多缺不一,加上月底缴税在即,各家机构资金调度渐趋保守,令找钱困难度略为提高.

资金调度人士表示,尽管投信持续有找券需求,但为追求收益以承做公司债为优先考量,对公债RP的资金挹注没有太大帮助;不过,部分中型寿险公司仍有余钱供应,需多打几通电话才能弥平缺口,

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因子:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)