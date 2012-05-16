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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--5月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月16日(三)

2350 - 1-3月国内生产总值(GDP)

2350 - 资本流动数据

5月17日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 五年期政府公债标售

0430 - 3月工业生产修正值

0500 - 东芝(6502.T)5月中期业务计画.

0730 - 日本太阳能学会举行月度记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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