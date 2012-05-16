全球外汇市场5月17日主要消息

0800 - 欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论.

1100 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在约克及北约克郡商会发表讲话.

1230 - 美国财长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话

1300 - 世界银行行长佐利克与前行长沃尔芬森在布雷顿森林会议对谈,此次会议主题为"债务、稳定及成长的循环."