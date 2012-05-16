全球外汇市场5月17日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(除特别说明外,均为GMT时间)
5月16日(三)
2350 - 日本1-3月国内生产总值(GDP)、资本流动数据
5月17日(四)
0430 - 日本工业生产3月修正值
0700 - 西班牙第一季GDP
0800 - 欧洲央行管委莫尔许出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论.
1100 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在约克及北约克郡商会发表讲话.
1230 - 美国财长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话
1230 - 美国一周初请失业金人数
1300 - 世界银行行长佐利克与前行长沃尔芬森在布雷顿森林会议对谈,此次会议主题为"债务、稳定及成长的循环."
1400 - 美联储首席法律顾问Scott Alvarez在众议院金融服务委员会作证词陈述
1400 - 美国4月领先指标、5月费城联邦储备银行制造业指数
1530 - 美国财政部部长盖特纳到巴尔的摩参访Marlin Steel Wire制造设施.
1635 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲.
1700 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林会议发表演说.
2030 - 美联储一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。