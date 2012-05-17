〔EIA库存周报〕美国上周原油库存升至21年高位,油品库存下降

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 原油库存升至1990年以来最高--EIA
* 库欣原油库存升至记录水平
* 馏分油库存降至2008年中期以来最低
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/11/12 较上周 较上年 05/11/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 384.7 6.6 15.8 381.6 2.1 11.3
馏分油 120.3 -1.6 -24.3 119.8 -1.0 -23.3
汽油 205.3 -2.6 -3.5 204.3 -2.8 -1.6
取暖油 25.4 -0.4 -5.8 25.4 0.3 -6.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.3 -1.1 -1.2 38.4 -1.0 -0.9
原油日加工量 14.6 0.0 0.5 15.0 0.3 0.7
炼厂产能利用率(%)84.8 -0.2 3.1 88.3 1.9 5.1
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.7 0.0 0.1
路透纽约5月16日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第八周增长,油品库存因炼厂增加处理原油而下降.
扣除战略储油以外,国内原油库存增加213万桶至3.8164亿桶.路透分析师原本预估为增加170万桶.
过去八周美国原油库存增加超过3,500万桶,是1990年以来最高水准.
国内汽油库存减少280万桶至2.0431亿桶.分析师原先预估为减少50万桶.库存已从今年2月的峰值2.32亿桶减少2,800万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少96.9万桶至1.198亿桶,连续第六周下降,达到2008年6月以来最低水准.分析师原先预估的降幅为60万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升100万桶,至4,513万桶的纪录高位.原油日均进口减少86,000桶,至884万桶.
炼厂产能利用率增加1.9个百分点至88.3%.分析师原预估为增加0.4个百分点.
纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示,"精炼油品供应下滑的趋势看来将会持续,这将支撑整体价格."(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约