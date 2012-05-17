〔EIA库存周报〕美国上周原油库存升至21年高位,油品库存下降

* 原油库存升至1990年以来最高--EIA

* 库欣原油库存升至记录水平

* 馏分油库存降至2008年中期以来最低

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/11/12 较上周 较上年 05/11/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 384.7 6.6 15.8 381.6 2.1 11.3

馏分油 120.3 -1.6 -24.3 119.8 -1.0 -23.3

汽油 205.3 -2.6 -3.5 204.3 -2.8 -1.6

取暖油 25.4 -0.4 -5.8 25.4 0.3 -6.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.3 -1.1 -1.2 38.4 -1.0 -0.9

原油日加工量 14.6 0.0 0.5 15.0 0.3 0.7

炼厂产能利用率(%)84.8 -0.2 3.1 88.3 1.9 5.1

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 0.0 0.1

路透纽约5月16日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第八周增长,油品库存因炼厂增加处理原油而下降.

扣除战略储油以外,国内原油库存增加213万桶至3.8164亿桶.路透分析师原本预估为增加170万桶.

过去八周美国原油库存增加超过3,500万桶,是1990年以来最高水准.

国内汽油库存减少280万桶至2.0431亿桶.分析师原先预估为减少50万桶.库存已从今年2月的峰值2.32亿桶减少2,800万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少96.9万桶至1.198亿桶,连续第六周下降,达到2008年6月以来最低水准.分析师原先预估的降幅为60万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升100万桶,至4,513万桶的纪录高位.原油日均进口减少86,000桶,至884万桶.

炼厂产能利用率增加1.9个百分点至88.3%.分析师原预估为增加0.4个百分点.

纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示,"精炼油品供应下滑的趋势看来将会持续,这将支撑整体价格."(完)