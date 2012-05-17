《美债周四展望》公债价格持坚,因ECB暂停与部分希腊银行的再融资操作

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 欧洲央行暂停与部分希腊银行的再融资操作,加剧市场忧虑

* 美联储会议记录表明其可能采取更多刺激措施

* 收益率偏低限制美国和德国公债涨幅

* 美国10年期公债收益率缓慢逼近50年低点

路透纽约5月16日电---美国公债价格周三在震荡交投中持稳至走高,因欧洲央行(ECB)暂停对部分希腊银行再融资操作的消息,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的4月会议记录,均对公债构成支撑.

交易商和分析师表示,除希腊政局动荡可能导致金融危机蔓延之外,由于有迹象显示中国经济成长放缓,且摩根大通(JPM.N)衍生品交易巨亏20亿美元导致市场忧虑世界银行体系,令投资者偏爱美国公债和其他避险资产.

"这是非常有利于美国公债的环境.存在很多负面因素."Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg表示.

债市扳回先前录得的跌幅,此番跌势归因于欧洲主要领导人称他们将试图让希腊留在欧元区.这些言论在早盘交易中提振股市和高风险资产,而打压美国和德国公债.

交易商表示,美国和德国公债升势受限,因一些基金经理估计,这些低风险投资呈现超买,即便在欧洲金融风暴的背景下,其收益率也过低.

"(美国公债)市场偏多,交易商认为欧洲危机在很长时间内将无法得到解决."三菱UFJ证券美国公债交易部门执行董事Thomas Roth称,"市场消化了最坏的情况"

现货市场方面,指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新上升2/32,报99-28/32.收益率(殖利率)为1.76%,日内下跌近1个基点.

10年期公债收益率稍早一度升至1.81%,因交易商出脱对西班牙和意大利公债的空头押注.10年期公债收益率守在日高附近,因美国4月房屋开工数据意外强劲,且工业生产数据鼓舞人心.

10年期公债收益率继触及逾七个月以来低点后,在1.75个基点的区域遭遇短线技术阻力.10年期公债收益率亦缓慢逼近至少50年来的最低水准.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

* 欧洲央行暂停与部分希腊银行的再融资操作,加剧市场忧虑

* 美联储会议记录表明其可能采取更多刺激措施

* 收益率偏低限制美国和德国公债涨幅

* 美国10年期公债收益率缓慢逼近50年低点

路透纽约5月16日电---美国公债价格周三在震荡交投中持稳至走高,因欧洲央行(ECB)暂停对部分希腊银行再融资操作的消息,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的4月会议记录,均对公债构成支撑.

交易商和分析师表示,除希腊政局动荡可能导致金融危机蔓延之外,由于有迹象显示中国经济成长放缓,且摩根大通(JPM.N)衍生品交易巨亏20亿美元导致市场忧虑世界银行体系,令投资者偏爱美国公债和其他避险资产.

"这是非常有利于美国公债的环境.存在很多负面因素."Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg表示.

债市扳回先前录得的跌幅,此番跌势归因于欧洲主要领导人称他们将试图让希腊留在欧元区.这些言论在早盘交易中提振股市和高风险资产,而打压美国和德国公债.

交易商表示,美国和德国公债升势受限,因一些基金经理估计,这些低风险投资呈现超买,即便在欧洲金融风暴的背景下,其收益率也过低.

"(美国公债)市场偏多,交易商认为欧洲危机在很长时间内将无法得到解决."三菱UFJ证券美国公债交易部门执行董事Thomas Roth称,"市场消化了最坏的情况"

现货市场方面,指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新上升2/32,报99-28/32.收益率(殖利率)为1.76%,日内下跌近1个基点.

10年期公债收益率稍早一度升至1.81%,因交易商出脱对西班牙和意大利公债的空头押注.10年期公债收益率守在日高附近,因美国4月房屋开工数据意外强劲,且工业生产数据鼓舞人心.

10年期公债收益率继触及逾七个月以来低点后,在1.75个基点的区域遭遇短线技术阻力.10年期公债收益率亦缓慢逼近至少50年来的最低水准.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (- 1/32) 0.286

五年期公债US5YT=RR 100-21/32 (- 1/32) 0.738

10年期公债US10YT=RR 99-29/32 (+ 3/32) 1.760

30年期公债US30YT=RR 102 (+14/32) 2.900 (完)