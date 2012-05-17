《美债周四展望》公债价格持坚,因ECB暂停与部分希腊银行的再融资操作

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 欧洲央行暂停与部分希腊银行的再融资操作,加剧市场忧虑
* 美联储会议记录表明其可能采取更多刺激措施
* 收益率偏低限制美国和德国公债涨幅
* 美国10年期公债收益率缓慢逼近50年低点
路透纽约5月16日电---美国公债价格周三在震荡交投中持稳至走高,因欧洲央行(ECB)暂停对部分希腊银行再融资操作的消息,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的4月会议记录,均对公债构成支撑.
交易商和分析师表示,除希腊政局动荡可能导致金融危机蔓延之外,由于有迹象显示中国经济成长放缓,且摩根大通(JPM.N)衍生品交易巨亏20亿美元导致市场忧虑世界银行体系,令投资者偏爱美国公债和其他避险资产.
"这是非常有利于美国公债的环境.存在很多负面因素."Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg表示.
债市扳回先前录得的跌幅,此番跌势归因于欧洲主要领导人称他们将试图让希腊留在欧元区.这些言论在早盘交易中提振股市和高风险资产,而打压美国和德国公债.
交易商表示,美国和德国公债升势受限,因一些基金经理估计,这些低风险投资呈现超买,即便在欧洲金融风暴的背景下,其收益率也过低.
"(美国公债)市场偏多,交易商认为欧洲危机在很长时间内将无法得到解决."三菱UFJ证券美国公债交易部门执行董事Thomas Roth称,"市场消化了最坏的情况"
现货市场方面,指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新上升2/32,报99-28/32.收益率(殖利率)为1.76%,日内下跌近1个基点.
10年期公债收益率稍早一度升至1.81%,因交易商出脱对西班牙和意大利公债的空头押注.10年期公债收益率守在日高附近,因美国4月房屋开工数据意外强劲,且工业生产数据鼓舞人心.
10年期公债收益率继触及逾七个月以来低点后,在1.75个基点的区域遭遇短线技术阻力.10年期公债收益率亦缓慢逼近至少50年来的最低水准.(完)
--编译 王翔琼;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
* 欧洲央行暂停与部分希腊银行的再融资操作,加剧市场忧虑
* 美联储会议记录表明其可能采取更多刺激措施
* 收益率偏低限制美国和德国公债涨幅
* 美国10年期公债收益率缓慢逼近50年低点
路透纽约5月16日电---美国公债价格周三在震荡交投中持稳至走高,因欧洲央行(ECB)暂停对部分希腊银行再融资操作的消息,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的4月会议记录,均对公债构成支撑.
交易商和分析师表示,除希腊政局动荡可能导致金融危机蔓延之外,由于有迹象显示中国经济成长放缓,且摩根大通(JPM.N)衍生品交易巨亏20亿美元导致市场忧虑世界银行体系,令投资者偏爱美国公债和其他避险资产.
"这是非常有利于美国公债的环境.存在很多负面因素."Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg表示.
债市扳回先前录得的跌幅,此番跌势归因于欧洲主要领导人称他们将试图让希腊留在欧元区.这些言论在早盘交易中提振股市和高风险资产,而打压美国和德国公债.
交易商表示,美国和德国公债升势受限,因一些基金经理估计,这些低风险投资呈现超买,即便在欧洲金融风暴的背景下,其收益率也过低.
"(美国公债)市场偏多,交易商认为欧洲危机在很长时间内将无法得到解决."三菱UFJ证券美国公债交易部门执行董事Thomas Roth称,"市场消化了最坏的情况"
现货市场方面,指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新上升2/32,报99-28/32.收益率(殖利率)为1.76%,日内下跌近1个基点.
10年期公债收益率稍早一度升至1.81%,因交易商出脱对西班牙和意大利公债的空头押注.10年期公债收益率守在日高附近,因美国4月房屋开工数据意外强劲,且工业生产数据鼓舞人心.
10年期公债收益率继触及逾七个月以来低点后,在1.75个基点的区域遭遇短线技术阻力.10年期公债收益率亦缓慢逼近至少50年来的最低水准.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (- 1/32) 0.286
五年期公债US5YT=RR 100-21/32 (- 1/32) 0.738
10年期公债US10YT=RR 99-29/32 (+ 3/32) 1.760
30年期公债US30YT=RR 102 (+14/32) 2.900 (完)
--编译 王翔琼;审校 母红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比