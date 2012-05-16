〔金砖国家〕5月16日股汇市收盘纵览

路透5月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌2.31%,报924.26点.

中国股市:中国股市沪综指周三收跌1.2%再创一个月收盘新低.媒体报导中国5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧,而欧元区局势动荡导致外围市场继续下挫,亦拖累大市,分析师表示,短期走势料不乐观.沪综指.SSEC收报2,346.192点,跌28.651点或1.21%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.今日上海A股成交额为740亿元人民币,上交易日为772亿元.[.SSCN]

香港股市:香港恒生指数周三录得六个月最大单日跌幅,此前中国媒体报导称,5月前两周四大国有银行新增人民币贷款近零,加深对中国经济放缓的担忧.香港股市录得两周来最高成交量,但并不存在恐慌情绪.恒生指数.HSI收跌3.2%,报19,259.83点,为1月16日来最低收位,而且录得11月10日来最大单日跌幅.

恒生国企指数.HSCE跌3.4%至9,741.97.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收创近两个月新低.美元指数.DXY一度攀至四个月高位,人民币中间价亦顺势再创两个月来新低.由于欧元区危机迷雾难散,持续打压欧元及风险货币的表现,市场人士预计人民币中间价还将继续承压.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水265点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3487元.[CNY/CN][ID:nSB1546424]

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印度股市:主要股指下跌1.8%至逾四个月来最低水准,卢比跌至纪录低位,使得印度财政和经济基本面的不确定性升高.指标BSE指数.BSESN跌1.83%,报16,030.09点.[.BO][ID:nL4E8GG906]

印度汇市:印度卢比兑美元跌至纪录低位,印度经常帐和财政赤字已令卢比承压,全球避险心态则令其压力加重.卢比兑美元跌至54.52的纪录低位,远低于前次在12月创下的历史低位54.30.卢比/美元INR=D2收报54.51,分析师预期未来仍承压,因希腊可能退出欧元区的疑虑犹存且国内面临挑战.[INR/][ID:nL4E8GG7C0]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,373.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.7%至723.48点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.06%至30.9250;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.7%,报39.4150.

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巴西股市:拉丁美洲股市下跌,因有报导称欧洲央行不再向一些希腊银行提供流动性,引发希腊可能退出欧元区的担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.47%至55,973.98点.[ID:nL1E8GG9ZX]

巴西汇市:拉美货币涨跌互见,巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收平盘,报2,稍早曾跌至2.0077,为逾34个月来最低日内水准.[ID:nL1E8GGKZX]

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南非股市:周三上涨1%,为三个交易日以来首次上涨,奢侈品厂商Richemont(CFRJ.J)在公布优于预期的全年获利后,股价飙升.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.04%,报29,854.40点,盘中一度下跌1.6%.综合指数.JALSH升0.9%至33,794.72点.[.J][ID:nL5E8GGJMY]

南非汇市:南非兰特兑美元跌至五个月低位,因全球避险心态升高.兰特/美元一度挫跌1%至日低8.3905,为12月20日以来最低位.1658GMT时则回升至8.2825,较周二收盘水准8.30上涨0.21%.[ZAR/][ID:nL5E8GGK15](完)