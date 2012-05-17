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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:15 BJT

〔中欧贸易〕华为:欧盟拟为公共合约设承包条件显示未来限制可能更多

路透布鲁塞尔5月16日电---中国华为[HWT.UL]周三批评欧盟拟排除非欧盟企业承包利润丰厚之公共合约的提议,华为称此举可能为在欧盟做生意提出更多限制而铺路.

欧盟执委会3月提议,如果外国企业的所在国不断对欧盟企业不公,那么凡是规模超过500万欧元的欧盟合约,将拒绝让那些国家的企业参与.

欧洲、中国、美国之间的贸易紧张正持续增高.欧盟为构建高速数据网络的公共合约,一年就超过5千亿欧元,使其成为世界上最为令人垂涎的市场之一.

华为科技全球网络安全官John Suffolk向记者表示,欧盟执委会设下在欧盟做生意的条件,将步上错误的方向.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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