〔欧洲金融〕希腊若退出欧元区,或冲击西班牙和意大利--世行行长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿5月16日电---世界银行行长佐利克周三指出,希腊若决定离开欧元区,可能对西班牙、意大利和其他负债沉重、且正进行结构性改革的欧元区国家造成冲击.
佐利克在华盛顿经济俱乐部的问答会上表示,欧债危机对全球经济构成最大的威胁.
"核心问题将不在于希腊,而是西班牙和意大利."他说.如果希腊决定离开欧元区,其连锁反应可能极其严重,令人想起2008年雷曼兄弟垮台.
"危险在于当事件发生,开始打击信心,然后出现流动性缺乏,而流动性短缺意味有机构开始崩溃,无论是企业还是银行."他说.
他表示,欧洲领导人需找出办法避免该问题发生,并对西班牙和意大利提供支持.这两国正进行非常艰难的改革.
"你必须妥协的重要议题就是,若想要进行中期改革,就需有一些中期投资保证."他说.
这可透过欧洲稳定机制(ESM)发行的欧洲债券,利用欧洲投资银行或一些其他机制的资源来实现."那得由欧洲人决定,但我想,他们在实施改革配套下将需资金配套措施."
欧盟领导人本月预定将讨论成长协定(Growth Pact),料将包括基础建设投资资金,并允许衰退中国家在实现赤字目标方面有一些弹性.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。