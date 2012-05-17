〔香港个股〕和记黄埔向都柏林法院提出诉愿,冀能保留收购Eircom机会

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透都柏林5月16日电---香港和记黄埔0013.HK的代理律师为挽救该公司收购Eircom要约作出最后努力;目前Eircom这家陷入困境的爱尔兰电信业者即将被移交给贷款银行.
和记黄埔律师周三要求都柏林法院指示Eircom重整监督人对其收购要约进行更全面的研究.
Eircom在3月时获法院批准进入债权人保护程序,以重整37.5亿欧元(49亿美元)债务.法院指派的重整监督人上周同意执行一项公司支持的计画,由贷款银行取得公司控制权,并将其债务削减40-50%.
在这一过程中,重整监督人两次拒绝和黄提出的20亿欧元收购提案;而和黄律师表示,对方并未就此收购提案展开尽职调查.
根据爱尔兰重整监督人法令,重整监督人在任何安排上都需取得公司债权人的支持,这一程序明显对和记黄埔收购不利.
和记黄埔与纽约DW Investment Management LP共同提出此项法院申请,后者为Eircom债权人之一,持有3.5亿欧元的浮动利率贷款,而根据贷款银行的计画,这些浮动利率贷款将化为乌有.
Eircom的重整监督人、均富会计师事务所(Grant Thornton)的Michael McAteer周五将会晤公司债权人,提出贷款银行计画的细节.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3