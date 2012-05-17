〔香港个股〕和记黄埔向都柏林法院提出诉愿,冀能保留收购Eircom机会

路透都柏林5月16日电---香港和记黄埔0013.HK的代理律师为挽救该公司收购Eircom要约作出最后努力;目前Eircom这家陷入困境的爱尔兰电信业者即将被移交给贷款银行.

和记黄埔律师周三要求都柏林法院指示Eircom重整监督人对其收购要约进行更全面的研究.

Eircom在3月时获法院批准进入债权人保护程序,以重整37.5亿欧元(49亿美元)债务.法院指派的重整监督人上周同意执行一项公司支持的计画,由贷款银行取得公司控制权,并将其债务削减40-50%.

在这一过程中,重整监督人两次拒绝和黄提出的20亿欧元收购提案;而和黄律师表示,对方并未就此收购提案展开尽职调查.

根据爱尔兰重整监督人法令,重整监督人在任何安排上都需取得公司债权人的支持,这一程序明显对和记黄埔收购不利.

和记黄埔与纽约DW Investment Management LP共同提出此项法院申请,后者为Eircom债权人之一,持有3.5亿欧元的浮动利率贷款,而根据贷款银行的计画,这些浮动利率贷款将化为乌有.

Eircom的重整监督人、均富会计师事务所(Grant Thornton)的Michael McAteer周五将会晤公司债权人,提出贷款银行计画的细节.(完)