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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:29 BJT

〔韩国股市〕开盘小涨,三星电子下跌0.7%

路透首尔5月17日电---韩国股市周四开高,上日录得年内最大百分比跌幅之后,今日因低接买盘而获得支撑.不过市场人气仍因希腊银行面临资本短缺而受到压力.

三星电子(005930.KS)股价下跌0.7%,上日挫低超过6%,因有报导称苹果(AAPL.O)的大批记忆晶片订单流向日本的尔必达.

炼油厂盘初领涨,SK Innovation (096770.KS)涨3%,S-Oil(010950.KS)涨1.4%.

0008GMT时,韩国综合股价指数.KS11上涨0.37%,至1,847.31点.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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