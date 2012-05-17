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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:30 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初受希腊危机影响小跌,但经济数据提供支撑

路透东京5月17日电---日本股市日经指数周四盘初下跌,此前传出欧洲央行已停止向部分希腊的银行提供流动性的消息[ID:nSB1551548];但日本经济成长数据较预期强劲则对仍然脆弱的市况提供一些支撑.

日经指数.N225跌0.2%,报8,785.42点.东证股价指数.TOPX则跌0.3%至737.06点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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