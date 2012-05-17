《台湾报摘》--工商时报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--苹果(AAPL.O)告宏达电(2498.TW)侵权案余波荡漾,美国海关日前依据ITC的限制进口判决执行审查程序,将宏达电已在美上市旗舰机种One X、即将上市新品EVO 4G LTE等两款手机,留置检查是否侵权.
* 其他:
--证所税重创台股,不仅股市大户、业内受不了,连中小型券商也因不想苦撑而求售.据指出,股市闻人贾文中为最大股东的鼎富证券,已求亲元大金控(2885.TW).元大金已由元大证券对此合并案进行评估,近期准备进行实地查核,可望在一周内完成并定案.
--台股连日重挫,连摩根士丹利资本国际指数(MSCI)也再打一棒.周三凌晨公布的最新半年度调整结果,双降台股在全球新兴市场与亚太区除日本外指数的权重,均达0.04个百分点,以前者为例,已是连续第五降.MSCI表示,调整结果将从5月31日收盘后开始生效.
--矽品(2325.TW)将筹组百亿台币联贷案.金融圈人士透露,继台塑(1301.TW)、中龙钢铁、统一国际等企业集团,近来半导体大厂矽品也悄悄出手筹组百亿元联贷案,由于近一个多月市场未再出现百亿元以上大案,使矽品案高度受金融圈瞩目,银行已展开合纵连横,各自筹组团队竞标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3