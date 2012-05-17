《台湾报摘》--工商时报5月17日

* 头版头条:

--苹果(AAPL.O)告宏达电(2498.TW)侵权案余波荡漾,美国海关日前依据ITC的限制进口判决执行审查程序,将宏达电已在美上市旗舰机种One X、即将上市新品EVO 4G LTE等两款手机,留置检查是否侵权.

* 其他:

--证所税重创台股,不仅股市大户、业内受不了,连中小型券商也因不想苦撑而求售.据指出,股市闻人贾文中为最大股东的鼎富证券,已求亲元大金控(2885.TW).元大金已由元大证券对此合并案进行评估,近期准备进行实地查核,可望在一周内完成并定案.

--台股连日重挫,连摩根士丹利资本国际指数(MSCI)也再打一棒.周三凌晨公布的最新半年度调整结果,双降台股在全球新兴市场与亚太区除日本外指数的权重,均达0.04个百分点,以前者为例,已是连续第五降.MSCI表示,调整结果将从5月31日收盘后开始生效.

--矽品(2325.TW)将筹组百亿台币联贷案.金融圈人士透露,继台塑(1301.TW)、中龙钢铁、统一国际等企业集团,近来半导体大厂矽品也悄悄出手筹组百亿元联贷案,由于近一个多月市场未再出现百亿元以上大案,使矽品案高度受金融圈瞩目,银行已展开合纵连横,各自筹组团队竞标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.