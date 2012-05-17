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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:36 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月17日

* 头版头条:

--美国国际贸易委员会(ITC)禁令发威,宏达电(2498.TW)One X及EVO 4G LTE遭美国海关拦阻扣留、进行审查.宏达电周三表示,去年底宏达电接获判决后就已修改产品设计,卡关问题"一定会解决",有信心达成第二季财测目标.

* 其他:

--经济部长施颜祥周三表示,ECFA(两岸经济合作架构协议)后续谈判,时间约明年底可完成,涉及产业开放幅度至少七、八成.

--大陆中国人寿(海外)公司副董事长兼总裁刘廷安周三来台参加研讨会,会中透露"去年与两家台湾金融机构接触",被解读该公司已启动参股台湾金融机构计划.金管会表示,大陆保险公司只能参股台湾的保险业,不能跨业参股银行、金控或证券业.

--处理器大厂超微(AMD)AMD.N今年3月出清阿布达比创投(ATIC)旗下的格罗方德(GF)股权后,业界人士最新指出,在超微取消GF的28奈米加速处理器(APU)独家代工合约后,预计2013年APU晶片转单台积电(2330.TW)的机率大增,将替台积电28奈米大幅扩产后增添长单潜在保证.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/林高丽

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