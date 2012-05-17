《台湾报摘》--经济日报5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--美国国际贸易委员会(ITC)禁令发威,宏达电(2498.TW)One X及EVO 4G LTE遭美国海关拦阻扣留、进行审查.宏达电周三表示,去年底宏达电接获判决后就已修改产品设计,卡关问题"一定会解决",有信心达成第二季财测目标.
* 其他:
--经济部长施颜祥周三表示,ECFA(两岸经济合作架构协议)后续谈判,时间约明年底可完成,涉及产业开放幅度至少七、八成.
--大陆中国人寿(海外)公司副董事长兼总裁刘廷安周三来台参加研讨会,会中透露"去年与两家台湾金融机构接触",被解读该公司已启动参股台湾金融机构计划.金管会表示,大陆保险公司只能参股台湾的保险业,不能跨业参股银行、金控或证券业.
--处理器大厂超微(AMD)AMD.N今年3月出清阿布达比创投(ATIC)旗下的格罗方德(GF)股权后,业界人士最新指出,在超微取消GF的28奈米加速处理器(APU)独家代工合约后,预计2013年APU晶片转单台积电(2330.TW)的机率大增,将替台积电28奈米大幅扩产后增添长单潜在保证.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/林高丽
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3