《台湾重要政经日程》--5月17日-12月31日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
==================今日重要政经消息======================
5/17(四)
--09:00 立法院经济委员会邀经济部长报告并备询.
--10:00 前金管会副主委吕东英说明担任力丽(1444.TW)独董原委及公司治理理念.
--14:00 新光金控(2888.TW)第一季线上业绩说明会.
--14:30 青创会成立40周年庆感恩茶会.
--16:30 国库署例行记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
--19:00 总统马英九出席2012欧洲日晚宴.
==================近期重要政经消息======================
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--14:30 永丰金(2890.TW)第一季业绩说明会.
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
--16:00 主计总处公布第一季GDP统计值.
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3