《新兴市场重要经济事件预告》--5月17日-5月24日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月17日(四)
墨西哥瓜达拉哈拉--20国集团(G20)劳工部长级会议(至5月18日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期".(1300)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在布雷顿森林委员会年会上发表演讲,题为"债务、稳定和成长的周期"(1700).
伊斯坦布尔--欧洲央行(ECB)管委会成员莫尔许将出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论(0800).
尼泊尔博卡拉--印度央行副总裁H.R. Khan在亚洲清算联盟(ACU)第41次理事会会议上发表演讲.
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商务论坛(至5月19日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度商会主办的特别全体会议上发表演讲,题为"印度银行业:在全球金融环境动荡之际维持增长"(0845).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会.(至5月21日)
俄罗斯卡山(KAZAN)--亚太经合组织(APEC)第二届高层官员会议及相关会议.(至6月5日)
5月21日(一)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议(至5月22日).
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).
香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),并参加小组讨论(1230).
哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
5月23日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
5月24日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).
波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3