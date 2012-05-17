《外汇动态》银行间市场人士卖出美元/坡元,但200日移动均线提供支撑

0204GMT---美元/坡元SGD=D3下跌,因银行间市场人士卖出,受欧元/美元EUR=反弹影响;但200日移动均线切入位对美元/坡元提供支撑.
新加坡第一季经济成长较预期疲弱[ID:nSB1551826],也提供支撑,该数据令投资者不愿出脱美元/坡元,尽管新加坡4月非石油出口成长优于预期[ID:nSB1551916].
美元/坡元下跌0.2%,报1.2655,脱离日低1.2645.其200日移动均线切入位在1.2642.一外资银行交易员称,他会逢低买入,其目标价为1.2700.(完)
--编译 张若琪;审校 李爽
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