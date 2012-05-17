〔两岸金融〕金银会恐无法在上半年如期召开,因中国无法配合时程--台湾金管会官员

路透台北5月17日电--台湾金管会一位官员周四表示,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.

"对岸官员在忙国内的事情.".上述不愿具名的官员对路透称.他并补充,金管会今天稍后应会发布新闻稿对外说明.

台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.

对第三次金银会可能延后召开一事,金管会副主委吴当杰则说,还不清楚.

路透先前报导,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月.[ID:nSB1533970]