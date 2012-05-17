〔两岸金融〕金银会恐无法在上半年如期召开,因中国无法配合时程--台湾金管会官员

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北5月17日电--台湾金管会一位官员周四表示,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.
"对岸官员在忙国内的事情.".上述不愿具名的官员对路透称.他并补充,金管会今天稍后应会发布新闻稿对外说明.
台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.
对第三次金银会可能延后召开一事,金管会副主委吴当杰则说,还不清楚.
路透先前报导,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月.[ID:nSB1533970]
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比