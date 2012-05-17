《热点透视》全球风险资产卖压或呼应2011年夏季情景

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张若琪
路透伦敦5月16日电---全球投资人近来一直将资金自风险资产抽离.若能有希腊将留在欧元区的可靠保证,风险押注将再度回流.但目前希腊看上去会自欧元区出走,市场轨道看跌.随着美元上扬,股市、大宗商品和许多货币的全球卖压可能更为加剧.
希腊的规模或许没有大到足以成为让全球担忧的理由.但希腊若是违约,将给欧洲其余部分带来损失.而且希腊将被视为第一张倒下的多米诺骨牌.西班牙和意大利等国债券将被大举抛售,加重这两个南欧最大经济体的融资压力.届时欧洲将需花极大努力,才能平抚人们对这两国和葡萄牙最后会否步上希腊后尘的疑虑.
深一层的疑虑则在经济成长方面.欧元区已陷入迟滞,中国经济放缓,而美国经济尽管有改善,但步伐缓慢.这强烈呼应着2011年8月的全球经济"低潮"情形.但这次还伴随着强烈得多的恐惧情绪,那就是对欧元这个全球重要性排名第二的货币可能崩溃的忧虑.
各资产类别可能会继续受到影响.随着欧元和许多新兴经济体货币下跌,避险的美元随之升值,转而让此前的美元利差交易遭到轧平.之前美元沦为利差交易融资货币时,曾使大宗商品、黄金和许多全球资产一片荣景.
现在与去年夏天的一点重要区别是,目前美国联邦储备理事会(FED,美联储)并未进行新的印钞计画.对许多资产而言,特别是黄金,这是个重大的不利因素.金价因美元疲弱而走强,交易是出于投机,而非真正的避险.当前看来金价岌岌可危,很可能进一步下跌.
除非欧洲的疑虑获得平抚,在那之前,全球股市前景似乎也欠佳.2011年8月的低点给予股市下行一个指引.那暗示美国标准普尔500指数有跌向1,150点之虞,以5月15日收盘计,等于还有逾11%的下行空间.
当然,如果希腊预示要改变,那市场也会改变.但希腊和投资人都不能总是依赖纾困.到某个时点,欧元区偿付能力及竞争力这些基本问题都必须以某种方式加以解决.在问题解决前,全球风险仍将偏高,市场走势依旧不稳.(完)
--译文审校 程琳
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比