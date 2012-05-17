〔韩国个股〕受苹果与尔必达结盟疑虑冲击,三星市值蒸发超过百亿美元

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透首尔5月17日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周四续跌,市场揣测苹果(AAPL.O)意图降低对三星记忆体晶片(存储器芯片)的倚赖度,转而加码对日本尔必达下单.
三星股价早盘跌2%至两个月低位,自从周三台湾电子时报称,苹果对尔必达释出大批用于移动设备的动态随机存取记忆体(DRAM)晶片订单后,三星市值即蒸发逾100亿美元.[ID:nSB1551840]
然而,一名产业分析师及两名知情消息人士认为三星股票卖压过头,指称尔必达当前产量短期内对三星市占率冲击有限.
一名消息人士表示,尔必达当前已有逾半数DRAM移动晶片出售给苹果,美林的估算亦支撑上述论点.
"苹果一直在分散供应商的来源,和尔必达的协议不致对其他主要供应商造成重大冲击,因为尔必达在全球移动DRAM市场的份额相当小,"该消息人士指出.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3