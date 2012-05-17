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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 11:13 BJT

〔韩国个股〕受苹果与尔必达结盟疑虑冲击,三星市值蒸发超过百亿美元

路透首尔5月17日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周四续跌,市场揣测苹果(AAPL.O)意图降低对三星记忆体晶片(存储器芯片)的倚赖度,转而加码对日本尔必达下单.

三星股价早盘跌2%至两个月低位,自从周三台湾电子时报称,苹果对尔必达释出大批用于移动设备的动态随机存取记忆体(DRAM)晶片订单后,三星市值即蒸发逾100亿美元.[ID:nSB1551840]

然而,一名产业分析师及两名知情消息人士认为三星股票卖压过头,指称尔必达当前产量短期内对三星市占率冲击有限.

一名消息人士表示,尔必达当前已有逾半数DRAM移动晶片出售给苹果,美林的估算亦支撑上述论点.

"苹果一直在分散供应商的来源,和尔必达的协议不致对其他主要供应商造成重大冲击,因为尔必达在全球移动DRAM市场的份额相当小,"该消息人士指出.

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