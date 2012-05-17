〔美国个股〕加皇及瑞士信贷竞逐美银美林美国以外财管业务--消息

路透新加坡/香港5月17日电---多位消息人士向路透表示,加拿大皇家银行(RY.TO)及瑞士信贷CSGN.VX都有意收购美银美林(BAC.N)的美国以外财富管理业务,这项收购案价值可能约达20亿美元.

消息人士表示,瑞士银行业者宝盛集团BAER.VX亦在考虑出价收购美银美林兜售的部份财富管理业务.路透上个月报导称,美银美林的美国以外财富管理部门待价而沽,涵盖日本以外的亚洲地区、欧洲、中东及拉丁美洲.

这是财富管理业的又一次整并动作,而美银美林则是在金融危机造成身价大跌后,企图重新调整业务聚焦.

消息人士称,美银美林已接到一些不具约束性的出价;美银美林出售财富管理部门,是因为这个部门规模太小,未能创造重大获利.美银美林财富管理部门的全球管理资产估计达2兆(万亿)美元,而美国以外部分管理规模约900亿美元.

自从荷兰国际集团(ING)ING.AS2010年以约19亿美元卖掉欧洲及亚洲私人银行资产后,美银美林的出售业务案是财富管理业最大交易.

先前的估计认为这宗交易价值高达30亿美元,不过消息人士本周表示15-20亿美元的价格可能比较贴近现实.

消息人士之一称,本月稍早结束第一回合出价,美银美林正在通知进一步入选的买主.

由于竞价过程并未公开,消息人士拒绝具名.宝盛集团、瑞士信贷及加拿大皇家银行的发言人拒绝评论.美银美林亦拒绝评论.(完)