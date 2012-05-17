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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 12:02 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,场上资金供给不均缺钱者需多方调度

路透台北5月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.投信和寿险资金多缺不一,而且新钱大多还是以承作公司债为优先考量,令有公债缺口的交易商感到调度不易.

资金调度人士表示,受到外资汇出及缴税预期而保守调度影响,场上可供调度的资金趋减,加之承作公司债附买回及银行定存的收益率较高,令附买回公债相形失色,缺钱者需多方调度或等尾盘余钱流入,才能补齐缺口,成交利率则勉力维持不变.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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