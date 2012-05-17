〔台湾债市〕101/1殖利率收高,多空对峙等待标债结果

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北5月17日电---台湾债市五年期101/1殖利率周四收高.因台股跌深反弹且外资近日明显汇出,令资金行情的想像空间缩减.惟因标债在即,且欧洲局势尚不明朗,市场观望气氛浓厚,交易量未能有效放大.
市场人士指出,虽然希腊政局动荡有利于债市表现,但因殖利率已来到相对低档,不少交易商预期下方空间有限,在101/1的空单配置不减反增,昨日未平仓量已由前日的66亿台币增加至81亿,多空对峙气氛升温.
由于下周一才标售10年期公债101/乙二,此前债市料无法脱离盘整整格局,明日101/1殖利率区间看在0.95-0.97%.
"现在市场想法很混乱,我不太想跳火坑(指放空101/1)."一票券商资深交易员说.
他与一证券商交易员均指出,今日台债略为偏弱,与近日台币因外资汇出走贬有关.在资金动能不足下,有部分市场人士认为,债市将无法维持在偏低的殖利率水准太久.
台湾股市周四收盘上升1.69%,在亚洲股市中表现出众.加权股价指数.TWII收升122.2点,至7,356.77点.
台币兑美元TWD=TP昨日收挫至三个半月以来最低位,场上见外资大举汇出,全日成交量并暴增至逾20亿美元.今日受美元多单获利回吐带动,中午收盘暂升1.25角至29.51.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO +0.40 0.9650 0.9600-0.9698 163.5
10 101/5A01105=TWO +1.00 1.2360 1.2350-1.2380 5.0
10 101/乙二A01202=TWO +0.80 1.2580 1.2525-1.2580 34.0
交易员指出,下周一要标售101/乙二,自昨日开始,该券在发行前交易的成交量能扩大,两天的平均成交金额都超过30亿台币.目前市场有人认为殖利率可能会标高至1.27%以上,所持理由为该券流动性不佳,且目前的殖利率处于低档.
不过票券商交易员认为,欧洲局势动荡不安,短期内希腊能不能留在欧元区仍是未定之天."我不能排除意外发生的可能."
另一证券商交易员则称,在外资明显汇出后,债市将回归实质买盘消化资金的基本盘,101/乙二得标利率会落在哪,还要看周一前国内外的金融环境变化而定.
10年期公债101/乙二将于下周一(21日)标售,金额300亿台币,周四(24日)发行.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2360
5 101/1 A01101=TWO 0.9650
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3