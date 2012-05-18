《SAFT专栏》只有欧洲央行能决定是否让情况演变成银行挤兑

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/梁瑞雪

路透5月17日电---如果出现蔓延性的银行挤兑危机,可能会加速希腊退出欧元区,但情况当然未必一定是这种结局.

万一西班牙或葡萄牙等其他二线国家的资金提领热潮升高,会造成什么影响,现在还很难看出.这些国家距离直接反抗撙节的程度比较远,而且因为经济规模巨大,在谈判地位上也会更加有利.

希腊民众最近几天从银行领出数以亿计的欧元存款,担心希腊若退出欧元区,他们的存款将变成价值严重缩水的希腊币,这股恐惧算是合理,但正在危险地自我强化之中.

不过,这份恐惧是建立在一个不太牢固的想法之上:这出希腊危机大戏的所有角色都会言出必行.

希腊存款户担心,希腊政治人物会翻脸不认纾困条件,欧洲央行及欧洲主管机构最终会断绝援助,不论是直接切断,或是拒绝让希腊以品质堪忧的抵押品换取新融资.

这将击垮整个希腊金融体系或其中一大部分,并迫使希腊当局实施资本管制.接着轮到西班牙、意大利、及葡萄牙储户,这些民众可能如法炮制,开始提领存款,欧洲央行及各国央行将面临银行以大量抵押品换取融资的局面.

这个赌注的最后症结在于,你认为究竟欧洲官员是会坚持原则,还是会以自己最大利益行事,这个问题永远值得合理怀疑,但也永远不确定.欧洲央行有可能随时拔掉希腊金融体系的维生系统,拒绝再接受现在那些劣质融资抵押品.这是一个安全作法,完全在欧洲央行权力范围之内,同时也是极具杀伤力.

希腊存款户的力量多寡全都要看欧洲央行愿意给他们多少.简单的对策就是接受更多劣质抵押品,然后继续谈判.即使三大金主决定停止拨款,作为对希腊的惩罚,也不能阻止欧洲央行继续为希腊金融体系提供流动性.同时也别忘了,欧洲央行这么作的相关资金规模并不大,特别是如果和银行挤兑导致希腊退出欧元区、进而可能引发的损失相比.

**蔓延风险?**

也就是说,一旦希腊局势恶化,且几乎铁定会恶化,欧元区其他地区的储户或随之有样学样,从较羸弱国家的银行中撤出资金.意大利和葡萄牙银行存款已相对温和地下降,但意大利银行业的存款规模仍接近此前高位.

不管你如何判断希腊和欧洲其它国家之间的懦夫博弈,出现更多撤资不会让人意外.挪动资金的机会成本不高,对于谨慎的储户来说,即便资金不存入其它地方而是塞到床垫里,极低的利率也令他们几无损失.

在西班牙等案例中,储户进行挤兑、迫使该国无序退出欧元区的逻辑就更不充分了.只要西班牙或葡萄牙在改革方面取得一丁点进步--他们现在做的肯定要比这更好--那么欧洲央行被涌进账上的可疑抵押品激怒的诱因就更少了.

如果西班牙资金出逃,欧洲央行的盘算也是一样的,但规模远不相同,结果也将更偏向于容忍而非惩罚.约三分之一的希腊存款、或略多于700亿欧元资金已撤出希腊银行体系.若推及至西班牙体系,规模将超过5,000亿欧元.

这或许会惊动德国和欧洲央行,但更有可能发生的是,令欧洲成为某种事实上的财政联盟,其中各方的事务、借贷都盘根错节,以至于难舍难分.欧洲央行不会擅自终结欧元.如果出现大规模银行挤兑,政界人士要迅速作出终止乱象决定恐如缘木求鱼.这会令南欧国家欠北边国家更多,但北边国家对于收回欠款或加以逃避却越来越无能为力.事实上银行挤兑有可能加速推进某种共同债券发行或财政联盟,够讽刺了吧.

如果你欠银行一百万,那么银行就是你的主人;但如果是5,000亿欧元,那形势就多少有所逆转了.

以上种种,并不是说欧洲央行或欧元区当局不会对希腊火冒三丈以致于撤销援助.这是有可能的,但老实讲,这种可能性已经降低,而且现在还没到这一步.(完)