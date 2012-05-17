〔两岸金融〕金银会恐无法如期召开,台湾金融业者担忧开放时程受延误(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增业内评论等细节)
* 金银会恐无法在上半年召开,因中国无法配合时程
* 金管会官员强调:只是递延、不是取消
* 银行业担心两岸合作开放进程延误
路透台北5月17日电---两岸金银会恐无法在上半年召开.台湾金融相关人士周四认为,两岸金融合作开放进程,如双边互设机构及人民币业务开放等,料将受到延误.
台湾一金管会官员稍早对路透称,因中国官员无法配合会议时程,原拟在5月底、6月初召开的第三次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会)将会递延.今天金管会应会发布新闻稿对外说明.
"对岸官员在忙国内的事情."该金管会官员说.今年原本轮到大陆银监会主席尚福林来台参与金银会.
对于金银会无法在上半年顺利进行,以消费金融为主体的台新金控(2887.TW)个金执行长尚瑞强接受路透电访时说,"那不是有些东西会被卡住?"
尚瑞强进一步表示,担心两岸金融互助合作进程会被延误,包括双边互设机构、放宽分行开设条件及小额贷款开放时程等等.
"希望两岸金融合作能尽量开放,能开放多少就多少,对台湾银行业都有帮助."他说.
**两岸合作开放进程或延误**
彰化银行(2801.TW)副总经理施建安则称,担心人民币业务的开放进度受影响,"我们都在等大陆赶快开放人民币业务."
瑞银证券台湾区研究部主管董成康日前即预期,因今年中国大陆在领导转换下,两岸要有突破性发展需要一点时间,明年比较希望高一点,像是陆资来台投资、参股等.[ID:nST0454840]
董成康分析,由于金融股去年盈余基期已高,今年成长已有限,所以并不看好金融股.今年以来,金融股表现并不佳,目前国泰金(2882.TW)、富邦金(2881.TW)等大型金控股皆由今年2月初以来的高点向下修正至今年新低.
本地时间12:35,金融保险类指数.TFNI涨1.70%;大盘加权股价指数.TWII则涨1.60%.
台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.
随着政治局委员薄熙来突然下台,一直运转良好的中国政治体制已经发生动摇.路透先前报导,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月.[ID:nSB1533970](完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3