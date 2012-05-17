〔两岸金融〕金银会恐无法如期召开,台湾金融业者担忧开放时程受延误(更新版)

(新增业内评论等细节)

* 金银会恐无法在上半年召开,因中国无法配合时程

* 金管会官员强调:只是递延、不是取消

* 银行业担心两岸合作开放进程延误

路透台北5月17日电---两岸金银会恐无法在上半年召开.台湾金融相关人士周四认为,两岸金融合作开放进程,如双边互设机构及人民币业务开放等,料将受到延误.

台湾一金管会官员稍早对路透称,因中国官员无法配合会议时程,原拟在5月底、6月初召开的第三次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会)将会递延.今天金管会应会发布新闻稿对外说明.

"对岸官员在忙国内的事情."该金管会官员说.今年原本轮到大陆银监会主席尚福林来台参与金银会.

对于金银会无法在上半年顺利进行,以消费金融为主体的台新金控(2887.TW)个金执行长尚瑞强接受路透电访时说,"那不是有些东西会被卡住?"

尚瑞强进一步表示,担心两岸金融互助合作进程会被延误,包括双边互设机构、放宽分行开设条件及小额贷款开放时程等等.

"希望两岸金融合作能尽量开放,能开放多少就多少,对台湾银行业都有帮助."他说.

**两岸合作开放进程或延误**

彰化银行(2801.TW)副总经理施建安则称,担心人民币业务的开放进度受影响,"我们都在等大陆赶快开放人民币业务."

瑞银证券台湾区研究部主管董成康日前即预期,因今年中国大陆在领导转换下,两岸要有突破性发展需要一点时间,明年比较希望高一点,像是陆资来台投资、参股等.[ID:nST0454840]

董成康分析,由于金融股去年盈余基期已高,今年成长已有限,所以并不看好金融股.今年以来,金融股表现并不佳,目前国泰金(2882.TW)、富邦金(2881.TW)等大型金控股皆由今年2月初以来的高点向下修正至今年新低.

本地时间12:35,金融保险类指数.TFNI涨1.70%;大盘加权股价指数.TWII则涨1.60%.

台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.

随着政治局委员薄熙来突然下台,一直运转良好的中国政治体制已经发生动摇.路透先前报导,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月.[ID:nSB1533970](完)