〔企业并购〕Longreach寻求以每股30台币出售台湾安泰银58%持股--消息

路透台北5月17日电---一名熟悉情况的消息人士周四对路透表示,私募股权投资公司Longreach集团寻求以每股至少30台币出售台湾安泰银行(2849.TW)的58%持股,估计总交易金额达12亿美元.

Longreach已聘请摩根士丹利(MS.N)研究如何出售其持有的安泰银行股权.该知情人士指出,预计在6月底股东会前后会有初步结果.

2007年Longreach以188亿台币(6.37亿美元)购入安泰银行51%股份,当时私募股权公司纷纷涌入台湾银行业.目前Longreach则持有安泰银行58%股份.

安泰银今日收报12.05台币,涨0.42%.(完)