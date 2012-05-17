〔西班牙金融〕Bankia银行客户自上周三起提领逾10亿欧元--报载

路透马德里5月17日电----西班牙世界报(El Mundo)周四称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.该报是从昨天的董事会会议获取到相关信息.

Bankia周三未就有关大规模提领现金的询问置评.周四未能立即联络到该银行人士发表评论.

Bankia股价周三重挫10%,因该行推迟发布第一季财报,加剧关于其亏损程度的担忧.(完)