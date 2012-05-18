台湾已公布经济指标--2012/5/18

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --
外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --
商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 3月 -1.58% +17.6% 5/21 --
工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --
季调失业率 3月 4.14% 4.15% 5/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% 5/25 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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