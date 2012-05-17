〔表格〕台股外资及陆资微幅买超6.83亿台币,结束连续八日卖超

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北5月17日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股微幅买超6.83亿台币,结束连续八个交易日卖超,上交易日为卖超117.91亿.
三大法人今日合计卖超7.01亿台币,上交易日修正后为卖超120.95亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/17 +6.83 -6.77 -7.07 -7.01
5/16 -117.91 -5.93 +2.89r -120.95r
5/15 -63.16 +7.05 -3.78r -59.90r
5/14 -22.05 -4.07 +3.08r -23.05r
5/11 -92.73 -9.12 -0.47r -102.32r
5/10 -20.72 -1.67 -5.00r -27.39r
5/9 -101.03 -3.88 -7.17r -112.07r
5/8 -49.44 -3.35 -1.86r -54.65r
5/7 -163.91r +2.20 -5.05r -166.77r
5/4 +8.95 +6.47 -6.51r +8.92r
5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r
5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r
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本月累计 -671.31 +0.27 -18.93 -689.97
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 -312.18 -59.42 -16.0 5r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3