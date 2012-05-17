版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 15:02 BJT

〔表格〕台股外资及陆资微幅买超6.83亿台币,结束连续八日卖超

路透台北5月17日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股微幅买超6.83亿台币,结束连续八个交易日卖超,上交易日为卖超117.91亿.

三大法人今日合计卖超7.01亿台币,上交易日修正后为卖超120.95亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/17 +6.83 -6.77 -7.07 -7.01

5/16 -117.91 -5.93 +2.89r -120.95r

5/15 -63.16 +7.05 -3.78r -59.90r

5/14 -22.05 -4.07 +3.08r -23.05r

5/11 -92.73 -9.12 -0.47r -102.32r

5/10 -20.72 -1.67 -5.00r -27.39r

5/9 -101.03 -3.88 -7.17r -112.07r

5/8 -49.44 -3.35 -1.86r -54.65r

5/7 -163.91r +2.20 -5.05r -166.77r

5/4 +8.95 +6.47 -6.51r +8.92r

5/3 +1.97 -0.46 +9.77r +11.28r

5/2 -58.10 +19.80 +2.23r -36.07r

----------------------------------------------------

本月累计 -671.31 +0.27 -18.93 -689.97

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

4月 -312.18 -59.42 -16.0 5r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐