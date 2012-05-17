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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 17:12 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收升终结四连跌,受亚币反弹及台股劲扬带动

路透台北5月17日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值7.5分,结束连续四日跌势.受亚币反弹及台股劲扬带动,外商银行抛汇力道偏强,惟希腊可能退出欧元区的疑虑未散,市场信心依旧脆弱.

汇银人士表示,国际美元走势震荡,外银获利了结抛盘及出口商有抛汇需求,促台币盘初走扬;随着台股逐渐扩大涨幅,银行间美元买盘多半有缩手迹象,央行盘间阻升力道也不强,台币涨势一度惊人;临收盘前,央行例行调节,收回约3-4分涨幅.

"受到股市影响,有些获利了结的美元卖盘出来,"一位本地银行交易员称.

有交易商预期,在周日(20日)台湾总统就职典礼之前,预期台股有护盘行情提振,表现应不至于太弱,对台币走势料有支撑效果.不过,他们也强调,尽管台股今日大涨逾百点冠居亚洲,外资买超量却不多,显示态度保守观望,未来台币走势仍随国际局势而定.

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币近月份换汇点溢价幅度收敛,回到平盘附近,场上谨慎气氛弥漫.银行人士表示,市场聚焦于欧债问题之上,任何风吹草动都可能挑起市场敏感神经,欧元若要持续反弹有一定难度,西班牙稍晚将公布标债结果.

他们预估,明日台币先于29.4-29.7元间横向整理;但若欧债情势急遽恶化,连累台币走势并一举跌破29.7元,后续将往30元关卡靠拢.

台湾股市.TWII今日收盘大涨1.69%,至7,356.77点;外资及陆资在台股则微幅买超6.83亿台币,结束连续八个交易日卖超,上交易日为卖超117.91亿.[ID:nST0518551]

新兴亚洲货币周四上涨,因投资者在大跌后回补空头部位,但新兴亚币的前景依然黯淡,因部分希腊银行出现紧急融资需求,且对于该国退出欧元区的忧虑升温.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.560 29.635 29.500-29.640 29.640 6.74 14.82

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.534 29.618 29.500-29.580 29.550 3.19 6.06

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.015 0.030/0.050

美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.135/-0.105

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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