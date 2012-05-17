更正:《美国债市分析》公债多头依然信心满满,不准备放弃立场

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(更正:因译文有误,第三个小标上方倒数第二段改为,"今年第一季标准普尔500指数录得14年来的最大首季涨幅",非"今年第一季标准普尔500指数录得14年来的最佳季度表现")
路透纽约5月16日电---他们属于少数派,大胆敢为,不受待见,在大型投资者中,他们的数量在逐月减少.
他们是最后一群债市多头,相信长期美国公债将延续一轮历史性涨势.这轮涨势已使美债收益率(殖利率)降至数十年低点.
近期的调查显示,美国公债在市场专家中已普遍遭到摈弃.各细分领域的明星基金经理与投资者,包括投资大亨巴菲特、贝莱德的Larry Fink与甚至Loomis Sayles的债券专家Dan Fuss,都力劝投资者转投股票,说债券收益率只存在上涨这一种可能.
不过,普通的散户投资者还在继续把资金投向债券基金.过去几周里,事态一直在往对债市多头有利的方向发展.
对希腊退出欧元区的担忧,以及摩根大通(JPM.N)意外曝出的20亿美元交易亏损,激发资金从银行股与其他风险资产出逃,并转投低收益的美国公债,推动指标10年期美债收益率至1.78%水平.
这扶助巴克莱资本的美债指数抹掉2012年初跌幅,而标普500股指的涨幅自去年4月达到峰值后已经减半.巴克莱资本美债指数去年上涨9.81%.
最为看多的债券投资者目前押注,10年期美债收益率将降至1%,然后才会触底.
他们认为推断的理由很简单:欧洲经济衰退、中国经济放缓、美国经济强劲增长希望减弱,简单说全球经济太过疲弱,无法激发严重通胀或是支持加息.
"考虑到全球所有这些不确定性,当然是押注一些你自己有把握的东西,未来几年里债券都几乎不会面临利率风险."Gluskin Sheff首席分析师与策略师David Rosenberg表示.该基金管理约60亿美元资产.
的确,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克已几近承诺短期借款成本还将至少维持两年.该成本自2008年以来一直维持在近零水平.
"你可以这么来看:美国公债市场就好比一个赌场.而赌场经理告诉你,只要接着玩下去,你就不可能输钱."基金经理Robert Kessler表示.他为富人投资者与机构打理多个纯投资美国公债的资产组合.
**公债表现良好已持续30年**
美国公债在2011年对投资者来说确实是一座金矿,当年美国经济仅成长1.6%.
同期标准普尔500指数的震荡走势,让即使是最为老练的投资者也感到头晕目眩.加上股息,该指数.SPXTR全年总回报率也仅有2.1%.
Kessler预计10年期美债收益率将触及1%,他所掌管的基金2011年为客户带来6.1%的回报率,2010年为7.85%.Rosenberg则预计,当前在3%下方的30年期公债收益率,到年底时将接近2%.
近期美国公债的上佳表现,主要与经济形势低迷以及忧虑升温有关.
此外还有美联储的量化宽松政策.美联储此举旨在通过购买2.3万亿(兆)美元公债和抵押支持债券,来降低长期利率,并刺激房地产市场.
不过怀疑论者认为,公债2011年的上涨看起来像是为期30年涨势的最后亮点,通胀稳步下滑造就了这轮涨势.
根据标准普尔数据,1981年至2011年间,存续期10年或以上的美国公债平均总回报率为11.4%.
这种表现与标准普尔500指数势均力敌,同期后者的回报率为11.9%,远高于债券85年均值6.2%.
"这种情况不会再持续30年,"富国私人银行(Wells Fargo Private Bank)首席投资官Dean Junkans表示.较之美国公债,他更青睐派发股息的股票、高收益公司债以及新兴市场资产.
债市空头表示,在某个时点,利率终将上升,因经济成长加快引发通胀,届时公债市场将成为恐怖之地.
"当我们开始看到收益率上升且价格下滑时,债市将出现大举出逃,"Sica财富管理公司首席投资官Jeff Sica说.该公司管理着10亿美元资金.
**经济状况极为艰难**
在3月份的几周,资金似乎已经开始逃离债市.几个月来美国经济数据愈加强劲,提振股市攀升至四年高位,并推动美债收益率急升.
但最近的经济数据不太亮眼:雇聘活动步伐放缓,令失业率维持较高水平,实质所得依然停滞,家庭债务水平仍旧高企.
"我们看到目前经济状况极为艰难,不仅是在美国,全世界也是如此,"Hoisington投资管理公司首席分析师Lacy Hunt指出.该公司为机构客户管理58亿美元的固定收益资产.
"我们认为由于经济状况欠佳,长期利率将处于低位,且可能进一步下滑."
Wasatach-Hoisington美国公债基金WHOSX截止4月30日已下跌3%,而2011年则劲升41.2%.
一些指标暗示市场对债券的信心超过股票.尽管今年第一季标准普尔500指数录得14年来的最大首季涨幅,但成交量比上年同期萎缩逾10%,表明鲜有新买家进场.
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,美国注册的应税债券基金今年迄今流入1,375.8亿美元,2011年吸引1,782.4亿美元资金;股票基金继2011年流失资金后,今年则吸引240.9亿美元资金进驻.
**浇灭股市热潮?**
此外,花旗集团策略师所称的"股市热潮",即股票在美国投资组合中占据主导地位的日子可能将走到尽头.
花旗集团指出,1950年代之初,美国民间部门退休基金所持资产中,股票只占17%,债券占67%.但股市10年的强劲表现改变了这一格局,到2000年,上述比例发生了逆转.
不过在其后一个10年,股市的表现不及债券.据花旗集团统计,经通胀调整的美国股市回报率只有悲惨的负3.5%,而债券达到4%.这使得资产配置的天平又开始倾向于另一端,退休基金和散户投资者增持债券.
"1990年代,是一波长达50年投资重心从债券转向股票的高峰,"上述策略师写道."但仅仅才12年,这波逆转过来的行动仍看起来不太成熟."
一些人担心,这意味着那些对过去风险作隔离的投资者,正在放弃未来的冒险机会.
"有人问我什么使我夜里辗转反侧,我担心的是人们完全根据过去的情况来配置投资组合,"Oppenheimer Funds的投资长Art Steinmetz表示.他指导管理的资产规模达1,770亿美元.
"我完全同情他们的担忧...在整整10年中,股票的表现非常差.但我担心那些因股票而受创的投资者进入固定收益领域,也会在那里遭受打击."
法国兴业银行策略师Albert Edwards对这个看法表示理解,但也警告称,目前抛弃美国公债仍为时过早.他在15年以来一直看多债市.
他预计,未来12至18个月内,美国将遭遇新一波衰退,中国经济也将大幅放缓,这将把10年期美国公债收益率推低至1%,并引发股票大跌.
"我们理解悲观人士的说法,未来5-10年,公债将成为一项可怕的投资,"他表示."但短期而言,若中国经济出现硬着陆,且美国重陷衰退,我认为人们将看到1%的美债收益率,并将其视为一个很棒的市场."(完)
--编译 隋芬/杜明霞/肖群英/丁琦;审校 田建华
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比