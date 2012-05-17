〔企业并购〕隆力有意以逾30台币/股售台湾安泰银,分析师认为出价太高(更新版)

(新增分析师说法)

* 隆力寻求以每股30台币出售安泰银58%持股

* 6月底股东会前后将有初步结果

* 分析师认为1.5-1.7倍股价净值比才合理

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北5月17日电---消息人士指出,私募股权投资公司隆力(Longreach)集团寻求以每股至少30台币出售台湾安泰银行(2849.TW)58%持股,预计6月底股东会前后将有初步结果;惟分析师认为,这个价格反映了安泰银2.3倍的股价净值比(P/B),比起平均银行业并购案成交价约1.3倍高出许多.

大和证券金融产业分析师杨尚伦指出,过去10年台湾金融并购案成交的股价净值比平均为1.3倍.而Longreach持股超过五成,虽享有控制权溢价(control premium)优势,但他认为,安泰银并购案合理的股价净值比应在1.5-1.7倍.

"每股30元太高了吧!"杨尚伦说.

目前安泰银行流通在外股数为19.7亿股,以Longreach持股58%计算,若能以每股30台币卖出,总成交金额高达342亿台币,约当12亿美元.

安泰金今日收报12.05台币,涨0.42%.

杨尚伦说,过去台湾的银行并购个案以渣打银行(2888.HK)(STAN.L)并购新竹商银的2.3倍股价净值比最高,当时就是因为此并购案的卖方持股具control premium.2006年底渣打银以每股24.5台币成功收购竹商银.

前述消息人士指出,私募基金报酬率向来要求15-25%的美元报酬率(IRR),估算安泰银每股售价应可超过每股30台币.此外,该名人士进一步表示,由于安泰银行的股权相当集中,目前安泰银大股东--林堉璘家族的持股也约达35%左右,加计隆力的持股可高达近95%,易于买家在并购后掌控经营权.

"所以只要收购流通在外的5%股权,就可以将安泰银纳入金控体系,"该名人士指出.他并认为,若是价格好,大股东林家的持股也可能跟着一起出售.

隆力先前已聘请摩根士丹利(MS.N)研究如何出售其持有的安泰银行股权.该知情人士称,隆力目前尚未做出最后结论,预计在6月22日股东会前后会有初步结果.

2007年隆力以188亿台币(6.37亿美元)购入安泰银行51%股份,当时私募股权公司纷纷涌入台湾银行业.目前Longreach则持有安泰银行58%股份.

安泰银今年第一季税后盈余为7亿台币,较去年同期成长近两倍,第一季基本每股盈余则为0.42台币.(完)