〔两岸金融〕台湾金管会与大陆银监会达四项共识,金银会延至下半年召开

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透台北5月17日电--台湾金管会周四表示,原定上半年召开的"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),将延后到下半年举行.惟已与大陆银监会主席尚福林达成台资企业认定范围持续沟通等四项共识.
金管会主委陈裕璋在一场记者会中称,这次出席北京国际证券委员会组织(IOSCO)年会期间,会晤了尚福林及大陆证监会主席郭树清,双方就两岸监理合作平台事宜进行沟通,也获得共识.
"两岸审理中的案件将尽速完成."他说.
金管会也同时发布新闻稿称,四项共识包括双方对于目前在审核中的申请案件,将在符合监理法规及审查程序前提下,尽速完成审核作业;双方就签订"代客境外理财业务监管合作谅解备忘录",表示可积极研究推动,并指定专人担任联系窗口.
此外,有关"台资企业"的范围,双方将继续沟通积极研究;双方将加强监理资讯及经验交流,例如中小企业融资经验、村镇银行发展、国际金融监理标准等,并适时举行新巴塞尔资本协议研讨会.
金管会银行局局长桂先农则称,原定今年上半年举行的金银会,将延到下半年举行.
路透今日稍早已引述金管会官员说法称,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.[ID:nST0518361]
台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.(完)
--记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3