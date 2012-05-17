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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 18:49 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会与大陆银监会达四项共识,金银会延至下半年召开

路透台北5月17日电--台湾金管会周四表示,原定上半年召开的"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),将延后到下半年举行.惟已与大陆银监会主席尚福林达成台资企业认定范围持续沟通等四项共识.

金管会主委陈裕璋在一场记者会中称,这次出席北京国际证券委员会组织(IOSCO)年会期间,会晤了尚福林及大陆证监会主席郭树清,双方就两岸监理合作平台事宜进行沟通,也获得共识.

"两岸审理中的案件将尽速完成."他说.

金管会也同时发布新闻稿称,四项共识包括双方对于目前在审核中的申请案件,将在符合监理法规及审查程序前提下,尽速完成审核作业;双方就签订"代客境外理财业务监管合作谅解备忘录",表示可积极研究推动,并指定专人担任联系窗口.

此外,有关"台资企业"的范围,双方将继续沟通积极研究;双方将加强监理资讯及经验交流,例如中小企业融资经验、村镇银行发展、国际金融监理标准等,并适时举行新巴塞尔资本协议研讨会.

金管会银行局局长桂先农则称,原定今年上半年举行的金银会,将延到下半年举行.

路透今日稍早已引述金管会官员说法称,两岸金银会恐无法在今年上半年如期召开,因中国官员无法配合会议时程.[ID:nST0518361]

台湾金管会与大陆银监会原先已达成共识,每年上、下半年分别召开一次"两岸银行监理合作平台会议"(简称金银会),去年已召开过两次会议,今年原预计在5月底、6月初召开第三度会议.(完)

--记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良

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