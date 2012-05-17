〔台湾货币市场〕短率大致持稳,缴税季节不确定因素令银行保守(更新版)

(更新数据)

* 余钱不多

* 短票利率向区间高位靠拢

* 短率维持不变

记者 高洁如

路透台北5月17日电---台湾银行间短率周四大致持稳.市场余钱虽不多,但银行调节存单申购也大致能够令资金情势维稳;虽短票利率向高位靠拢,但拆款利率方面尚无明显走升,短率大致维持上日不变.

银行资金调度人士指出,目前银行的累积数字仍呈现负数,且外资先前的汇出亦使资金短少,令市场心生保守.部分资金调度人士也表示,尤其是5月起每隔一日就有企业营利事业所得税将缴入国库,这令大型银行在操作上相当保留,尤其是5月后又马上要缴交个人综合所得税,不确定性因素也让银行不敢大意.

"市场说紧也不是很紧,因为央行的存单少报一点就好了.有人说他'自废一只手'了,但还是叫穷.所以我说那再就'断'一只,"一位公营银行银行人士表示.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

本周一开始,台湾央行维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.511%,上日在0.512%;区间在0.388-0.72%,上日在0.388-0.70%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.750%,同上日.

**短票利率向区间高位靠拢**

短票方面,票券商表示,银行余钱不多令买票意愿低落,短票利率向区间高位靠拢,交易商更表示,随着月底的趋近,不排除短票利率再向高位走升.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,以0.86%为多,但区间和上日相似.

台湾央行今日共发行1,877.2亿台币存单,相较存单到期金额2,691.5亿,存单发行余额减少814.3亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期为2,687亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为123亿台币;累计超额准备为负1,389亿台币,加计前期1%的超额准备为负617亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则亦持平.投信和寿险资金多缺不一,而且新钱大多还是以承作公司债为优先考量,令有公债缺口的交易商感到调度不易.

资金调度人士表示,受到外资汇出及缴税预期而保守调度影响,场上可供调度的资金趋减,加之承作公司债附买回及银行定存的收益率较高,令附买回公债相形失色,缺钱者需多方调度或等尾盘余钱流入,才能补齐缺口,成交利率则勉力维持不变.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)