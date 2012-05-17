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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 06:28 BJT

《日本重要政经日程》--5月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月18日(五)

-- - 内阁会议.会后财务大臣安住淳举行记者会.

-- - 政府公布5月经济月报

0630 - 关西电力(9503.T)社长八木诚举行月度记者会

0730 - 东北电力(9506.T)社长海轮诚举行月度记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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