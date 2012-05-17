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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 06:39 BJT

《美国重要政经日程》--5月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 商务部公布截至2012年3月止对工厂订单和耐久财的年度基准修正

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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