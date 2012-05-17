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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 07:34 BJT

〔国际油市〕美国原油持稳92美元上方,因Seaway油管重新启动支撑油价

路透新加坡5月18日电---美国原油周五徘徊在每桶92美元上方,美国一条油管计画启动,料将有助于缓和美国中西部石油过剩局面,此消息支撑了油价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月合约CLc1小涨0.10美元,报每桶92.66美元,上日下跌0.25美元.周四收盘价为去年11月以来最低结算价.

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