〔希腊政治〕民调显示希腊人或将选出支持纾困的政府

路透雅典5月17日电---一项调查显示,希腊选民将回归曾协商纾困方案的政党,这或可拯救那些指称希腊下月选举将决定其是否离开欧元区的欧洲领导人.

民调显示,保守派新民主党排在第一位,领先誓言毁弃纾困方案的左翼激进联盟党(SYRIZA)几个百分点.这是自希腊组建新政府的谈判失败、决定6月17日重新选举后进行的第一次民调.

欧盟领导人表示,希腊若不靠纾困,肯定将步向破产并离开欧元区,那将为整个欧陆造成金融破坏.SYRIZA或赢得选举的前景本周已重创欧元和整个欧洲市场.

民调显示,新民主党将赢得26.1%选票,领先SYRIZA的23.7%.关键的是,民调还显示,若加上泛希腊社会主义运动(泛希社运,PASOK),新民主党将有足够席次组建一个支持纾困的政府.

距选举还有一个月,希腊选民意向仍多变难料.专家警告勿以单一民调就做出任何权威结论.然而SYRIZA窜出头的趋势已有所转变.

"人民似乎将愤怒发泄在选举中,然后又吓到了.他们不喜欢没有政府的状态,对可能退出欧元区也忧心忡忡."政治分析师John Loulis对这个令人讶异的民调结果表示.(完)