美国与加拿大经济指标预测--5月18日-5月25日****

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透5月18日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 -- 125.4
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29
5月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 459 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +2.5% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
5月23日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 -- +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8
5月24日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 71.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 4月 +1.0% -4.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月19日当周 -- 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.5
续请失业金人数(万人) 5月12日当周 -- 326.5
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 5月 -- 正3
5月25日(五)
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 76.2 77.8
现况指数 83.0 87.3
预期指数 72.5 71.7
1430 美国ECRI一周领先指标 5月18日当周 -- --
(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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