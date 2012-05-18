〔金砖国家〕5月17日股汇市收盘纵览

路透5月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月17日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.38%,报920.78点.

中国股市:中国股市沪综指反弹收升1.4%,终止此前四连跌,券商板块在利好刺激下领涨大盘.分析人士预计,股指连续下跌后技术上存在短线反弹要求,但成交量未见明显放大,料2,400点附近存在较大压力.沪综指.SSEC收报2,378.886点,涨32.694点或1.39%,创逾两周来最大单日百分比涨幅,今日上海A股成交额增至813亿元人民币,上交易日为740亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市连续第二日收跌,受金融板块的疲弱拖累.欧洲市场低开之后,该板块的疲弱在午盘进一步加剧.恒生指数.HSI收低0.31%至19,200.93点.恒生国企指数.HSCE下挫0.42%至9,700.87. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS续收跌,并刷新两个月来低点.国际美元高位徘徊打压人民币表现,加之客盘购汇需求涌出,都进一步压制即期汇价.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3502元.[CNY/CN][ID:nSB1552796]

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印度股市:主要股指收升,因近期下跌后低接买盘涌现;Reliance Industries则因扩大回购股票,股价上涨,然卢比疲弱仍冲击市场人气.指标BSE指数.BSESN收升0.25%,报16,070.48点,周三时创下1月12日以来最低收位.[.BO][ID:nL4E8GH6A5]

印度汇市:印度卢比兑美元连续第二日创纪录低位,交易商指出,由于多数全球风险资产仍承压,导致央行再度出手干预.卢比兑美元跌至54.60的历史新低,低于上交易日的低位54.52.结算价报54.48/49,周三收报54.49/50.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,313.430点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低3.86%至695.52点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.42%至31.0550;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.13%,报39.4649.

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巴西股市:拉丁美洲股市跌至近六个月低位,西班牙借款成本升高及希腊政局持续动荡,引发对欧元区债务危机扩大的担忧,进而打击风险资产.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌3.31%至54,038.20点,单日跌幅为近八个月来最大.[ID:nL1E8GHGTM]

巴西汇市:拉美货币下跌,因益发担忧西班牙银行的体质及希腊可能退出欧元区.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收平盘,报2.0000.有数据显示巴西3月零售销售的年增幅为两年来最大,这使得雷亚尔得到支撑.[ID:nL1E8GHHHD]

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南非股市:下跌近1%,投资银行暨资产管理公司Investec(INLJ.J)公布全年获利减少26%后,股价应声挫跌2.3%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.9%,报29,580.86点.综合指数.JALSH跌0.8%至33,538.92点.[.J][ID:nL5E8GHFKU]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走贬,但脱离年内低位.1611GMT时,兰特/美元跌0.11%至8.3370,脱离上交易日创下的年内低位8.3905,周三纽约收盘报8.3280.分析师表示,兰特兑美元仍承压,可能跌向8.50.[ZAR/][ID:nL5E8GHFDU](完)