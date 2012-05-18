《台湾报摘》--工商时报5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--金管会主委陈裕璋北京行,一口气会见大陆银监会主席尚福林、证监会主席郭树清及保监会主席项俊波,与银监会达成尽速核准审查中金融申请案、研议签署QDII(合格境内投资者)备忘录等;并与证监会有共识,建构两岸证券监理平台.
* 其他:
--经济部次长梁国新周四表示,由美方提议WTO资讯科技协定(ITA2)启动谈判可能性提高.据了解,台湾已与美、日、澳、加、星等国进入实质谈判阶段,并规划将资通讯产品范围扩大.
--行政院长陈冲周四强调,政府稳定物价的决心没有改变.稳定物价小组召集人江宜桦立即采取对策,责成经部邀乳品、水泥、造纸等民生相关九大公会、指标性厂商,及7-11等四大便利超商齐力抗涨,扩大优惠商品平价专区,共体时艰稳定物价.
--台积电(2330.TW)副董事长暨创意电子(3443.TW)董事长曾繁城周四表示,第二季半导体景气能见度高,主要动能来自于苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)等推出的新产品需用到的新晶片,但现在总体经济疑虑未除,欧债及美国经济等问题获得解决后,半导体景气才可望恢复动能,短线受到总经情势不佳影响,下半年景气看法已转趋谨慎保守.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。