《台湾报摘》--工商时报5月18日

* 头版头条:

--金管会主委陈裕璋北京行,一口气会见大陆银监会主席尚福林、证监会主席郭树清及保监会主席项俊波,与银监会达成尽速核准审查中金融申请案、研议签署QDII(合格境内投资者)备忘录等;并与证监会有共识,建构两岸证券监理平台.

* 其他:

--经济部次长梁国新周四表示,由美方提议WTO资讯科技协定(ITA2)启动谈判可能性提高.据了解,台湾已与美、日、澳、加、星等国进入实质谈判阶段,并规划将资通讯产品范围扩大.

--行政院长陈冲周四强调,政府稳定物价的决心没有改变.稳定物价小组召集人江宜桦立即采取对策,责成经部邀乳品、水泥、造纸等民生相关九大公会、指标性厂商,及7-11等四大便利超商齐力抗涨,扩大优惠商品平价专区,共体时艰稳定物价.

--台积电(2330.TW)副董事长暨创意电子(3443.TW)董事长曾繁城周四表示,第二季半导体景气能见度高,主要动能来自于苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)等推出的新产品需用到的新晶片,但现在总体经济疑虑未除,欧债及美国经济等问题获得解决后,半导体景气才可望恢复动能,短线受到总经情势不佳影响,下半年景气看法已转趋谨慎保守.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.