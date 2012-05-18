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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 08:29 BJT

〔韩国股市〕下跌至今年最低水平,投资人担心西班牙银行业及希腊情势

路透首尔5月18日电---韩国股市周五开盘下挫至今年最低水平,投资人担心西班牙银行破产、以及希腊可能离开欧元区.

蓝筹科技股下跌,三星电子(005930.KS)跌2%,SK Hynix(000660.KS)跌2.7%.

0005GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌2.1%报1,806.57点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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