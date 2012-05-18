《新兴市场重要经济事件预告》--5月18日-5月25日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
纽约--联合国大会会议讨论全球经济局势.(1400)
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商务论坛(至5月19日).
印度加尔各答--印度央行副总裁Subir Gokarn在印度商会主办的特别全体会议上发表演讲,题为"印度银行业:在全球金融环境动荡之际维持增长"(0845).
波哥大--哥伦比亚央行总裁Jose Dario Uribe公布季度通胀报告.
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会.(至5月21日)
俄罗斯卡山(KAZAN)--亚太经合组织(APEC)第二届高层官员会议及相关会议.(至6月5日)
5月21日(一)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议(至5月22日).
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).
香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),并参加小组讨论(1230).
哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
5月23日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).
阿布达比--阿拉伯货币基金组织(AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯世界债务资本市场"(至5月24日).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
5月24日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).
波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics讲话(1620).
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
5月25日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议
巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。