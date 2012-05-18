《台湾报摘》--经济日报5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 头版头条:
--金管会主委陈裕璋周四宣布,今年内将积极推动开放大陆银行业合格境内机构投资者(QDII)来台投资.大陆银行业QDII可赴海外投资的总额有94.6亿美元,一旦开放来台,将可对成交量低迷的台股注入新活水.
* 其他:
--欧债危机再起,亚洲各国高度警戒,行政院长陈冲周四一早紧急邀集中央银行总裁彭淮南、金管会主委陈裕璋和政务委员管中闵等高层,研商因应欧债最新情势对策.初步研判现阶段尚无须特别采取积极措施,但必要时会采取行动.
--为有效监控系统性风险,立委提案修改中央银行法,在央行增设"金融稳定监理委员会",负责监控潜在的系统性风险,建立总体金融风险资讯系统,在必要时公布警讯.但财金部会官员多认为,若另外增设金融稳定监理委员会,可能有央行、金管会权责重叠等问题.
--新光金控(2888.TW)今年上半年将认列敦南、松江两笔不动产资产信托(REAT)投资收益共98亿台币,加上下半年现金股利收入52亿台币,法人指出,只要新光金投资部位未出现重大亏损,今年获利可望超过150亿台币,每股税后纯益(EPS)上看1.85台币,有机会写下金控成立以来新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/林高丽
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。