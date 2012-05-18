《外汇专栏》银行若遭大规模降评,或撼动汇市交易世界

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦5月17日电---如果穆迪对114家欧洲机构的评估导致广泛降评,外汇交易商必须考虑这对其交易对手清单的实际影响.穆迪的评估结果预定6月底前出炉.

部分银行可能失去业务,少数银行或获得业务.客户曝险和风险可能甚至进一步集中在有限的几家市场参与者.

穆迪周一调降26家意大利银行业者长期债信及存款评等[ID:nST0517213],致意大利银行协会称此举"对意大利、该国企业和家庭都是种攻击".

代价很大.

银行外汇部门和其他投资人对于交易对手,有最低信评规定.如果不再符合要求,未来的交易可能被转移至评等较佳的银行.

由于受到评估关注的有114家机构,其结果可能致使即便是最安全无虞的银行,可交易的合格交易对手数量也减少.

如果只能与更少的对手机构进行更多交易,企业财务主管、中长期投资大户和央行交易员将担心潜在的风险集中.

2012年欧洲货币杂志(Euromoney)外汇调查显示,四家银行主宰了48.26%的外汇交易.10家银行在全球外汇交易所占比重达78.76%.

除开有限的个别信用额度压力,把太多风险集中于任何单一机构都是不健康的,特别是当前欧债危机日渐严重.

这对于占支配地位的市场人士,也可能是个头痛问题.他们也有轧平仓位的需要,如果合格或愿意交易的对手池缩小,就可能出现问题.

利基货币的交易老手或许还记得,远在电子交易时代前,当时若是欠缺造市商,就意味那些货币对的盘中现汇市场经常类似一场庞大的"传包裹(pass the parcel)"游戏,尽管这样比拟并非绝对理想.

投资人或许选择调整信用标整,可能是选择采用二或三家信评机构的平均数,而非要求得全面达到某一特定评等.

其他投资人或宁愿降低评等门槛.由于评等最高的银行家数减少,双A评等实际上等于变成新的3A等级.甚至可能还需进一步再降低评等的门槛限制.

但投资人对信用标准妥协的程度也有个限度.

其风险并不仅限于未来的交易.

银行将需翻查它们管理外汇合约的国际互换与衍生品协会(ISDA)协议,检视当中记载哪些附加终止事由(ATE)条款.

如果有某家银行的信用评等降至某个标准之下,和评等有关的ATE条款让一方交易对手有权结清与该银行的当前合约.

以行话来说,就是交易对手可能设法变更契约,透过原始当事方和新的一方的相互同意,进行合约转换.

但想必评等较高银行承接新交易的兴趣或许有限,因为重新分配交易会用掉新的一方的信用额度,还没什么机会利用该交易来赚钱.

**评价**

另一种办法,原始交易当事方可透过净现值评价过程,将当前合约交割日提前,让合约能立即到期.

评等较佳的一方将不再握有被降评银行的曝险,且或将根据原始的曝险,与评等较高的实体重新建立一桩类似交易,尽管期间或遭受市场波动的的风险.

这就很容易看出,为什么评等较佳的一方或许宁愿调整其信用政策,以避免涉入所有这些麻烦.

但即便它们采取那种态度,未来也未必愿与遭降评机构进行和从前那么高份额的交易.

外汇市场中人人都不应处于错误的假象.如果穆迪评估后,信用评等普遍遭调降,那将对实际交易关系造成连锁效应.许多银行的情况可能惨不忍睹.(完)