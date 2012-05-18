〔企业并购〕ING的亚洲保险业务出售案进入紧锣密鼓阶段

路透香港5月18日电---消息人士透露,荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲人寿保险部门第一轮竞购将在周五截止,全球保险企业宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)、美国大都会人寿保险公司(MET.N)、美国保德信金融集团(PRU.N)均在竞购者之列.此项交易估计约达65亿至70亿美元.

如果最后出售金额超过70亿美元,将成为亚洲第一大保险业并购案,可帮助ING偿还荷兰政府提供的纾困资金.

另外,ING本周已接获约10家提出竞购其亚洲资产管理业务的初步报价.此项业务另行出售,料可卖出5亿至6亿美元.这是ING剥离其亚洲资产计画的一部分.

ING为出售其保险业务共寄出12份说明书,该项保险业务范涵盖东南亚、日本及韩国的营业部门.胜出的大型保险业者可望在亚洲快速成长的人寿保险市场更具竞争力.目前该地区主要领先者为美国友邦保险(AIA)(1299.HK)和英国保诚集团(PRU.L).

由美国国际集团(AIG)(AIG.N)掌控部分股权的美国友邦保险料也将是竞购者之一.其他各方包括韩国KB金融集团(105560.KS)、大韩生命保险(088350.KS)、加拿大Sun Life Financial(SLF.TO)、瑞士苏黎世保险集团ZURN.VX、意大利Generali(GASI.MI).

消息人士称,美国私募股权基金J.C. Flowers & Co是少数对此交易有兴趣的收购公司之一.

消息人士称,经过筛选的竞购方料可在5月底之前得到通知,ING计画在5月中举行管理简报.

对于渴望IPO和并购案的投资银行来说,ING剥离亚洲资产案可为其提供迫切需要的提振.有些消息人士称,如果交易完成,银行和律师可能赚到的费用约达1亿美元.(完)