〔台湾央行〕共发行2,084亿台币存单,发行余额减603亿

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透台北5月18日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,084亿台币存单,相较存单到期金额2,687亿,存单发行余额减603亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 1,773.5
91天期 0.93 247.5
182天期 1.05 63.0
央行上日共发行1,877.2亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,746.9亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为124亿台币,累计超额准备为负1,400亿台币,加计前期1%的超额准备为负629亿台币.(完)
--记者 高洁如;审校 乔艳红
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。