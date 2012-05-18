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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行2,084亿台币存单,发行余额减603亿

路透台北5月18日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,084亿台币存单,相较存单到期金额2,687亿,存单发行余额减603亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,773.5

91天期 0.93 247.5

182天期 1.05 63.0

央行上日共发行1,877.2亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,746.9亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为124亿台币,累计超额准备为负1,400亿台币,加计前期1%的超额准备为负629亿台币.(完)

--记者 高洁如;审校 乔艳红

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