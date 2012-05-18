〔全球经济〕全球贸易量远低于危机前的趋势水平--调查

路透伦敦5月17日电---据周四出炉的调查显示,今年全球贸易增长将会减缓,贸易量至少再过四年都不会重返危机前的趋势. 国际商会表示,预计身为全球经济命脉的贸易在今年将扩增5.2%,在2013年成长7.2%. 2011年全年贸易成长率为6.6%,因受新兴市场所驱动,但在进入年底之际增长放缓.2011年欧元区出口量减少5.9%. 国际商会警告说,金融问题减少,但并未消失不见. "若不加以解决,这些问题仍可能对贸易融资产业造成无可弥补的损害,"这份对110国229家银行所作的调查指出. 银行人士最担忧的是缺乏资本.许多欧洲银行一向是贸易融资的大型供应者,但如今因融资紧绌及解除杠杆的压力,而退出市场抑或大幅缩减融资. 15%受访者2011年降低对企业客户的授信额度,上年调查时该比重为12%.(完) --编译 龚芳;审校 隋芬