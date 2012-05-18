《外汇动态》美元/马币攀抵四个月高位,或将上看3.1495

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0211GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY跳升至四个月高位,且攻破费波纳齐阻力位,交易员指出,因杠杆基金及银行间人士增持美元仓位所致.
美元/马币涨0.8%至3.1355,为1月17日以来最高位.
美元冲破61.8%回档位3.1193后,可望上看3.1495,即12月-2月跌势的76.4%费波纳齐回档位.
交易员表示,当地出口商上周在3.0600-3.0800左右出脱美元,如今仍在场外.
但市场人士提防马来西亚央行可能进场干预抛售美元,市场传言央行在3.1350左右抛出卖单.(完)
--编译 龚芳;审校 李爽
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。