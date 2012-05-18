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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 10:32 BJT

《外汇动态》美元/马币攀抵四个月高位,或将上看3.1495

0211GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY跳升至四个月高位,且攻破费波纳齐阻力位,交易员指出,因杠杆基金及银行间人士增持美元仓位所致.

美元/马币涨0.8%至3.1355,为1月17日以来最高位.

美元冲破61.8%回档位3.1193后,可望上看3.1495,即12月-2月跌势的76.4%费波纳齐回档位.

交易员表示,当地出口商上周在3.0600-3.0800左右出脱美元,如今仍在场外.

但市场人士提防马来西亚央行可能进场干预抛售美元,市场传言央行在3.1350左右抛出卖单.(完)

--编译 龚芳;审校 李爽

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